СБУ закликає неурядові організації надавати пропозиції щодо реформування служби

Виконувач обов’язків голови Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО закликає неурядові організації та експертів надавати пропозиції щодо реформування служби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам під час перерви у міжнародній конференції «Захист демократичних цінностей і дотримання прав людини у діяльності спецслужб».

«Громадяни України через неурядові організації, через експертів мають висловитись, яку спецслужбу вони хотіли б бачити», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

При цьому він зазначив, що на сьогоднішній день СБУ у жодному разі не хотіла б збудувати того, що було в минулому. «Завдання для СБУ – це декагебезація», - сказав він.

На переконання В.НАЛИВАЙЧЕНКА, в ніякому разі спецслужби не повинні мати функцій правоохоронного органу. За його словами, СБУ не допускатиме обмеження прав і свобод людей у спосіб, що не передбачений законом.

Також керівник СБУ виступає за надання більших прав неурядовим організаціям для контролю за спецслужбами, для участі в обговоренні профільних законопроектів.

Він також додав, що СБУ в жодному разі не буде слідкувати за неурядовими, релігійними організаціями.