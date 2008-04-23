Донецький міліціонер вимагав квартиру в обмін на свободу

У Донецьку працівник служби боротьби з незаконним оборотом наркотиків (СБНОН) Кіровського райвідділу міліції примусив громадянина, затриманого за підозрою в збуті наркотиків, віддати йому свою квартиру в обмін на звільнення від кримінальної відповідальності.

Як повідомив УНІАН прокурор Пролетарського району Донецька Леонід ВОЛИК, у середині 2007 року працівниками СБНОН був затриманий громадянин, підозрюваний у незаконному збуті та зберіганні наркотичних речовин. У ході дізнання працівник міліції, зловживаючи службовим становищем, вимагав у затриманого громадянина передати право власності на квартиру в обмін на звільнення від кримінальної відповідальності.

За словами Л.ВОЛИКА, затриманий прямо зі слідчого ізолятора був доставлений до приватного нотаріуса, де підписав довіреність на розпорядження квартирою, що належить йому. Прокурор зазначив, що довіреність було підписано на підставну особу, але в ході проведеного розслідування було встановлено, що віддати квартиру затриманого примусив міліціонер.

У даний час щодо цього співробітника СБНОН Кіровського райвідділу міліції порушено кримінальну справу за ст.364 ч.3 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем), він перебуває під вартою в ізоляторі тимчасового утримання Донецька.

Л.ВОЛИК підкреслив, що причетність працівника міліції до скоєння злочину підтверджується зібраними у справі доказами, свідченнями потерпілого, свідків, вилученими документами. Ведеться досудове слідство, незабаром суд вирішить питання про запобіжний захід.