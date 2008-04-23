У Вірменії чекають, що Україна визнає геноцид вірмен із боку Туреччини

Посол Республіки Вірменія в Україні Армен ХАЧАТРЯН сподівається, що в найближчому майбутньому Верховна Рада документально визнає актом геноциду вірменського народу з боку Туреччини події, що відбулися в кінці XIX – початку XX сторіч.

Про це посол заявивна прес-конференції в УНІАН напередодні 93-ої річниці масових вбивств вірмен турками, внаслідок чого було знищено понад 2 мільйони людей.

Відповідаючи на запитання журналістів, він зазначив, що діалог про це між сторонами ”знаходиться на перших стадіях”. ”Це я говорю, на жаль”, - зазначив А.ХАЧАТРЯН.

При цьому посол підкреслив: ”Я думаю, і Україна, і Вірменія відновлять свої інтереси в цьому питанні. Й ми обов`язково повинні взаємно дати оцінку нашій історії... Сподіваюся, що Верховна Рада дасть об`єктивну оцінку”.

За словами А.ХАЧАТРЯНА, обговорення даного питання вже пройшло у ряді комітетів українського парламенту. Проте для ухвалення остаточного рішення, на його думку, існує певне побоювання ”зіпсувати відносини з Туреччиною”. Проте, посол переконаний, що ”всі країни, які завжди дають об`єктивну оцінку, вони ніколи не можуть постраждати політично”.

Також А.ХАЧАТРЯН підкреслив, що Вірменія прагне мати з усіма країнами добросусідські відкриті відносини, а визнання ними геноциду проти вірменського народу в минулому столітті з моральної точки зору стане певною гарантією для мирного співіснування. ”Це потрібно, щоб таке не повторилося ні в кого й ніде”, - сказав він.

У свою чергу Архієпископ Української єпархії Вірменської Апостольської Церкви Григоріс БУНІАТЯН додав, що 24 квітня, в чергову річницю геноциду, вечори пам`яті та інші присвячені цій події заходи пройдуть у всіх містах України, де існують вірменські громади. Водночас він висловив надію на те, що незабаром, найімовірніше на 100-річчя трагедії, вірменська церква канонізує всіх невинно вбитих турками вірмен у період із 1860 по 1923 роки, оскільки всі вони вже визнані вірменською церквою мучениками.