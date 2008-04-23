НСЖУ оприлюднила список чиновників - ворогів свободи слова в Україні

Напередодні Всесвітнього дня свободи преси, який відзначається третього травня, Національна спілка журналістів України за поданням організацій НСЖУ і редакційних колективів оприлюднила власну версію списку державних чиновників, “які своїми діями душать свободу слова” в Україні.

Зокрема, у повідомленні, переданому агентству УНІАН і підписаному головою НСЖУ Ігорем ЛУБЧЕНКОМ, Спілка до таких чиновників відносить:

- міського голову Нової Каховки Херсонської області Володимира КОВАЛЕНКА. За час його перебування на посаді, зазначає НСЖУ, трьох журналістів міста жорстоко побили, а сам посадовець дозволяє собі під час робочої наради у міськвиконкомі називати журналістів «ублюдками», «недоумками», публічно обіцяє «начистити мордяку» авторам критичних матеріалів і заявляє, що такі речі «он не прощает никому». Жоден з нападів не був кваліфікований правоохоронцями як перешкоджання професійній діяльності журналіста, так само не дали правоохоронці належної оцінки заявам міського голови;

- міського голову Слов’янська Донецької області Валентина РИБАЧУКА. НСЖУ констатує, що його керування відзначилося прагненням влади «поставити на місце» журналістів, які намагаються критично оцінювати діяльність посадовця. При наполяганні голови міська рада затвердила нові правила акредитації журналістів, які всупереч законодавству передбачають «огляд і перевірку фото-, аудіо- та відеоапаратури, в особливих випадках – огляд журналіста». Після критичного сюжету журналістки Наталії ПОПОВОЇ на телекомпанії «САТ Плюс» міський голова подав позов до них з вимогою відшкодування 100 тис. грн. Місцевий посадовець не крився, що головною метою цього позову є «покарання» журналістів. Тільки апеляційний суд відмовив йому у задоволенні позову;

- суддю Слов’янського міського суду Донецької області Тетяну ХАУСТОВУ. НСЖУ зазначає, що раніше вона виносила рішення проти загиблого журналіста Ігоря Александрова, тепер задовольнила позов міського голови В.РИБАЧУКА проти телекомпанії «САТ Плюс» на суму 80 тис. грн. Проте це рішення було відмінено апеляційним судом через неправильне застосування законодавства України та не врахування практики Європейського Суду з прав людини;

- голову Апеляційного суду Херсонської області Анатолія ІВАНИЩУКА. За даними НСЖУ, він заявив чотири позови до газети „Гривна”, журналістів Оксани КОЗАКОВОЇ та Валерія БОЯНЖУ та телекомпанії „ВІК” загальною сумою позовних вимог у 200 тис. грн. - так суддя реагував на поширення критичної інформації щодо себе та судового корпусу Херсонської області. Протягом всього часу розгляду справ рахунки видання були заблоковані державною виконавчою службою, а сума відшкодування посадовцю за рішенням судів склала 50 тис. грн.;

- голову Роздільнянської районної ради Одеської області Ігора СІКАЧИНА. НСЖУ констатує, що своїм розпорядженням він створив «редакційну колегію районної ради як дорадчого органу управління діяльністю газети «Вперед», до складу якої увійшов він сам із заступником, десять голів постійних комісій райради та два працівники редакції. Після цього редактору була спрямована вимога подавати на узгодження цій «колегії» всі матеріали про діяльність районної ради. Редактор газети Тетяна ХАМАРДЮК виступила проти брутального запровадження цензури, після чого зазнала морального тиску з боку райради;

- голову Охтирського районного суду Сумської області Миколу ВЕРЕСА. НСЖУ повідомляє, що він позивається до газети „Панорама” та журналістів, вимагаючи відшкодування 50 тис. грн., за публікацію, що розповідає про конфлікт між головою суду та депутатом Сумської міської ради, розгляд справи триває;

- голову консультативної ради консорціуму «ЕДАПС» Юрія СИДОРЕНКА. НСЖУ нагадує, що він подав позов до газети «Бізнес» і журналіста з вимогою відшкодування 46 млн. грн. моральної шкоди за публікацію журналістського розслідування про проблеми паспортної системи України. Уже сама сума заявлених позовних вимог є перешкодою у діяльності журналіста і газети;

- колишнього голову Кіровського районного суду Кіровограда Володимира ЯРОШЕНКА, який у 2002 році був кандидатом на пост міського голови. НСЖУ зазначає, що після невдалих для себе результатів виборів він позивався до газети «Україна-центр» та місцевої ТРК «ТТV», за рішенням суду отримав відшкодування у розмірі 50 тис. грн. з газети та 100 тис. грн. з ТРК;

- міського голову Славути Хмельницької області Василя СИДОРА. За інформацією НСЖУ, з його приходом на посаду міськрада перетворила редакцію газети «Трудівник Полісся» у комунальне підприємство, зобов’язала редактора укласти контракт з міським головою. “Своїми рішеннями рада порушує права трудового колективу редакції, редактора, законодавство, але міський голова цим не переймається, адже рада знайшла кошти для фінансування приватного видання для висвітлення своєї діяльності”, - зазначають у Спілці;

- голову Петропавлівської районної ради Дніпропетровської області Віктора ТАРЄЛЬНІКА. НСЖУ стверджує, що він прагнув підпорядкувати раді місцеву газету «Степова зоря», потім вимагав погодження матеріалів про районну раду. “Після відмови редакції та низки критичних публікацій, відмовляється оплачувати за послуги по оприлюдненню в газеті обов’язкової інформації про діяльність органів влади та місцевого самоврядування (нормативні документи, оголошення тощо)”, йдеться у повідомлені;

- суддю Господарського суду Івано-Франківської області Юрія ГРИЦУ. НСЖУ заявляє, що він заборонив трансляцію обласним телебаченням "Галичина" документального фільму "За лаштунками влади земельні зловживання мера Анушкевичуса". Поширення фільму або у інший спосіб поширення інформації про виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради або його керівництво було заборонено ухвалою суду за позовом того ж міськвиконкому без виклику та представлення доказів іншою стороною у справі, - зазначають у Спілці;

- суддю Центрального районного суду Миколаєва Івана ДІРКА. НСЖУ повідомляє, що він припинив розгляд кримінальної справи щодо підприємця, який побив журналіста та знищив його телекамеру. Суддя зазначив, що підсудний скоїв злочин не великої суспільної небезпеки і застосував до нього амністію. Проте апеляційний суд з цим не погодився і направив кримінальну справу на додаткове розслідування;

- Київського міського голову, голову Київської міської державної адміністрації Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. НСЖУ нагадує, що ще у 2006 році було звільнено з посади керівників редакцій міських газет «Хрещатик», «Вечірній Київ», «Українська столиця», а також телекомпанії «Київ», радіостанції «Київ 98-FM». “За цей час керівниками колективів побували не один виконувач обов’язків, призначені чиновниками адміністрації, а оголошений конкурс на заміщення вакантних посад так і не провели. Газети перетворилися у «бойові листки» ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, з журналістів прагнуть створити «підручних» партії київського мера”, наголошують у Спілці;

- спеціаліста обласного управління преси та інформації Харківської облдержадміністрації Михайла СТРЕЛЯНОГО. НСЖУ повідомляє, що він вимагав пояснень від редакторів районних газет, які надрукували заяву пленуму Національної спілки журналістів України, де у негативному контексті згадувалося прізвище керівника облдержадміністрації Арсена АВАКОВА;

- голову Житомирської райдержадміністрації Житомирської області Валерія КОЛОСІВСЬКОГО. НСЖУ повідомляє, що голова РДА конфліктує з райрадою і редакцією газети „Сільське життя”, не підписує з редакцією угоду про висвітлення діяльності районної влади і план використання бюджетних коштів. Внаслідок цього з початку року газета не може користуватися грошима, які є на її рахунку, а працівники не отримують зарплату. “Причина – голова РДА не задоволений тим, як газета висвітлює діяльність виконавчого районного органу, складне політичне життя Житомирського району”, - зазначають у Спілці.

При цьому голова НСЖУ І.ЛУБЧЕНКО наголошує, що наведений список безумовно не є повним. Наводячи його, Спілка звертає увагу високопосадовців держави, правоохоронних органів, суддів на оприлюднені кричущі факти порушень Конституції і законів України, міжнародних зобов’язань, взятих Україною на себе.

“Цей список ми оприлюднюємо не лише у нашій державі, а й передаємо до Міжнародної федерації журналістів, Ради Європи, Європарламенту й інших структур, щоб там вирішували – запрошувати цих чиновників на різні міжнародні заходи чи й не пускати їх на свій поріг”, - йдеться у повідомленні НСЖУ, яка обіцяє і в подальшому забезпечувати юридичну та інші види підтримки журналістів відповідно до Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки».