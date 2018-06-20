Проект концепції нової Конституції (повний текст)

Перший етап роботи Національної конституційної ради завершено. Їі членам учора роздали проект концепції нової Конституції, напрацьований робочою групою під керівництвом Марини Ставнійчук.

Зрозуміло, що цей документ, кваліфікований вже як позиція Банкової, активно обговорюватиметься і депутатами, і юристами, і політологами. Не помилимось, якщо скажемо, що зміст проекту взагалі стане темою №1 у внутрішньополітичних дискусіях.УНІАН пропонує читачам сайту повний текст проекту концепції нової Конституції.