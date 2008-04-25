Жителька Рівного виграла суд у відомства Семенюк

Рівненський окружний адміністративний суд задовольнив позов громадянки Галини ТАЧИНСЬКОЇ до регіонального відділення Фонду держмайна України щодо незаконної приватизації житлового будинку малосімейного типу, у якому вона проживає.

Як повідомив кореспонденту УНІАН адвокат позивачки, юрист обласної організації Комітету виборців України Сергій ЗАТИННИЙ, це чи не єдиний випадок в Україні, коли правосуддя захистило права мешканців житлового будинку перед незаконними діями державного органу приватизації.

На його переконання, житлові будинки, згідно з чинним законодавством, не повинні були підлягати приватизації.

Суд визнав протиправними дії регіонального відділення ФДМ щодо приватизації у 1993 році покупцями на той час державного підприємства «Спецбуд» (нині акціонерне товариство закритого типу) житлового будинку для малосімейних по вул. Князя Романа, 15А в обласному центрі, а його відповідний наказ щодо включення цього будинку до плану приватизації підприємства визнано протиправним і нечинним.

Відповідач має право оскаржити це рішення у Львівському регіональному адміністративному суді.

Конфліктність ситуації полягає в тому, що цей будинок де-юре має, як мінімум, двох власників: крім мешканців будинку, його власником на основі розпорядження міського голови Рівного від 10 вересня 2002 року став і «Спецбуд».

Подати позов до ФДМ Г.ТАЧИНСЬКУ спонукало те, що підприємство «Спецбуд», на балансі якого нібито перебуває будинок, у січні 2008 р. вирішило в судовому порядку заперечити законність приватизації мешканцями будинку свого житла. На той час з 80-ти квартир цього будинку 67 уже були приватизовані мешканцями. Відповідний позов «Спецбуду» до міського Бюро технічної інвентаризації нині перебуває на розгляді у окружному адмінсуді Рівного.

Представники АТЗТ «Спецбуд» під час судового розгляду справи не приховували, що у випадку позитивного рішення за їхнім позовом, вони запропонують мешканцям будинку викупити свої квартири.