Ющенко хоче реформувати тюремне відомство

Президент України Віктор ЮЩЕНКО указом № 401/2008 від 25 квітня схвалив Концепцію реформування Державної кримінально-виконавчої служби України та доручив Кабінету міністрів у тримісячний строк розробити та затвердити Комплексну цільову програму реформування Державної кримінально-виконавчої служби.

Відповідний указ розміщений на офіційному сайті Президента України.

Згідно з Концепцією, реформування Кримінально-виконавчої служби має забезпечити в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах визначені законодавством порядок і умови виконання покарань та відбування покарання засудженими, запровадити європейські норми у цій сфері шляхом додержання вимог Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (1950 р.) та виконання рекомендацій Європейського комітету з питань запобігання катуванням або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню.

Метою реформування Кримінально-виконавчої служби має стати організація діяльності кримінально-виконавчої інспекції на засадах пробації, дальше вдосконалення діяльності установ виконання покарань шляхом створення умов для виправлення та ресоціалізації засуджених, здобуття ними освіти та набуття професії, їх соціальної адаптації в суспільстві, приведення умов тримання осіб, узятих під варту, та які відбувають покарання, у відповідність із вимогами Європейських пенітенціарних правил.

Концепція також визначає, що реформування Кримінально-виконавчої служби потребує суттєвого перегляду державної політики у сфері виконання кримінальних покарань відповідно до нової соціально-політичної та економічної ситуації в державі, змін у практиці винесення вироків судами, до світового досвіду виконання кримінальних покарань і повинно здійснюватись узгоджено, в поєднанні з реформуванням інших державних та соціальних інститутів, зокрема, прискоренням судової реформи.

Згідно з концепцією, під час реформування планується оптимізувати структуру служби та систему управління органами і установами виконання покарань, слідчими ізоляторами, розробити таку їх модель, яка б відповідала міжнародним нормам, забезпечити поетапне приведення умов тримання осіб, узятих під варту, та які відбувають покарання, в існуючих установах виконання покарань та слідчих ізоляторах у відповідність із такими нормами, а також реорганізувати систему виконання покарань, не пов`язаних із позбавленням волі, та організувати діяльність кримінально-виконавчої інспекції на засадах пробації.

Реформування також передбачатиме удосконалення форми взаємодії органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів із громадськими організаціями та державними інституціями з метою додержання принципу відкритості для демократичного цивільного контролю над правоохоронними органами держави, а також удосконалення механізму правового регулювання діяльності кримінально-виконавчої службиє.

Крім того, планується створити систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу кримінально-виконавчої служби, забезпечити систему правового та соціального захисту її персоналу, забезпечити розвиток матеріально-технічної бази установ виконання покарань та слідчих ізоляторів.

Під час реформування також планується вдосконалити організацію взаємодії Державного департаменту України з питань виконання покарань як центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань зі спеціальним статусом з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.

Передбачається, що реформування Державної кримінально-виконавчої служби України відбуватиметься поетапно протягом десяти років.