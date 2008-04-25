Європарламент засудив ситуацію з правами людини в Ірані

Європарламент засудив ситуацію в області прав людини в Ірані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в схваленій вчора резолюції Європарламенту. За резолюцію проголосувала більшість депутатів, присутніх у залі (голосування проводилося шляхом підняття рук).

В документі депутати привітали звільнення під заставу в 50 тис. євро видатної захисниці прав жінок Хадіжех МОГАДДАМ та звільнення Мокаррамеха ЕБРАГІМІ, засудженого до смертної кари за позашлюбні стосунки.

Разом із тим, депутати засудили репресії проти організацій громадянського суспільства, включаючи захисників прав жінок, що включені в кампанію Одного мільйона підписів (кампанія зі збору одного мільйона підписів громадян Ірану для звернення до парламенту з вимогою скасувати ті закони, за якими жінки відносяться до “громадян другого сорту” – УНІАН).

Депутати також висловилися за необхідність змінити дискримінаційне іранське законодавство відносно жінок. Крім того, депутати засудили смертну кару і закликали владу Ірану негайно запровадити мораторій на виконання вироків, висловивши шок тим, що в Ірані – найбільше в світі вбивається кривдників дітей, а мораторій на закидування камінням ще не повністю діє.

Депутати також закликали Раду ЄС та Єврокомісію моніторити ситуацію з правами людини в Ірані і пізніше в цьому році представити доповідь з пропозицією щодо фінансування проектів із захисту прав людини в Ірані за рахунок Європейського інструменту за демократію та права людини.