У Донецьку капітан міліції приховував злочини, скоєні маніяком-педофілом

У Донецьку до кримінальної відповідальності притягується капітан міліції, який приховував злочини, скоєні маніяком-педофілом.

За інформацією обласної газети ”Донбасс”, капітан міліції, який був працівником Пролетарського райвідділу міліції міста Донецька, приховав два злочини маніяка у своєму районі. В обох випадках капітан необґрунтовано виніс ухвали про відмову в порушенні кримінальної справи за фактом злочинів педофіла.

Перший випадок стався в липні 2007 року, другий - у вересні. Обидві дівчатка - семи і дев`яти років - зникли на добу, а потім повернулися додому зі слідами ін`єкцій і статевого насильства. Діти розповідали, що їх відвіз дорослий чоловік. Батьки постраждалих вимагали від міліції розслідування, однак капітан у документах записував, що претензій у батьків немає. Тим самим капітан допоміг маніякові надалі почуватися безкарним, відзначає газета.

Слідством було встановлено, що за маніяком числиться більш як десять зґвалтувань, скоєних в Мар’їнці, Шахтарську, Дзержинську, а також в Кіровському і Пролетарському районах Донецька. Злочинець пересувався на іномарці темного кольору, обманом заманював у машину школярок, яких не супроводжують дорослі, вводив дітям снодійне і відвозив у безлюдні місця. Діти приходили до тями на значній відстані від дому.

Взимку 2008 року міліція розповсюдила через ЗМІ фоторобот з прикметами серійного ґвалтівника, він зачаївся і досі його не спіймали.

Як уточнив ”Донбассу” прокурор Пролетарського району м.Донецька Леонід ВОЛИК, співробітник міліції притягується до відповідальності за трьома статтями Кримінального кодексу – за зловживання владою, за халатність, а також за підробку документів.

Розслідування у даній справі триває.