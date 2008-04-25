Суддів обиратимуть на відкритих конкурсах?

Проект Концепції змін до Конституції передбачає зміну засад формування суддівського корпусу.

Про це йдеться у проекті “Концепції системного оновлення конституційного регулювання суспільних відносин в Україні”, який 23 квітня отримали запрошені на засідання Національної конституційної ради.

Зокрема, передбачається ввести спеціалізовану підготовку кандидатів на посаду судді як умову доступу до суддівської професії, а також встановити спеціальні додаткові вимоги до суддів адміністративних судів (не менш як семирічний стаж правової роботи). При цьому, рекомендується передбачити, що відбір кандидатів на посаду судді здійснюється на засадах відкритого конкурсу.

Концепцією пропонується розвиток конституційних засад народовладдя, зокрема щодо участі народу у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних, створити інститут виборних мирових суддів.

Рекомендується у новій редакції Конституції зберегти положення щодо принципів та гарантій незалежності і недоторканності суддів та повніше розкрити їх зміст. Крім того, має бути вирішено питання щодо переходу до процесуальної ”трьохінстанційності” судового розгляду.

Поряд із конституційною забороною створення надзвичайних та особливих судів пропонується також передбачити, що військові суди не можуть утворюватися у мирний час.

Концепцією передбачено, що з метою забезпечення єдності судової практики при здійсненні правосуддя повинні бути визначені повноваження Верховного Суду України, зокрема, щодо перегляду рішень у справах за виключними обставинами; вирішення спірних питань щодо розмежування підсудності між судами різних юрисдикцій; перегляду рішення суду за наявності рішення міжнародної судової установи проти України.

У новій редакції Конституції України рекомендується також вирішити питання щодо можливості визнання Україною юрисдикції міжнародних кримінальних судів на умовах, передбачених їхніми статутами.