Мін’юст пропонує обговорити закон “Про звернення громадян”

Міністерство юстиції пропонує розширити порядок звернень громадян до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, надавши їм можливість робити це посередництвом електронної пошти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, відповідні зміни до Закону України «Про звернення громадян» виставлено на сайті Міністерства юстиції (www.minjust.gov.ua) для надання зауважень та пропозицій громадськості.

За словами міністра юстиції Миколи ОНІЩУКА, ініціатива Міністерства юстиції ґрунтується на необхідності удосконалення законодавства у даній сфері з урахуванням сучасного рівня розвитку інформаційних технологій.

Чинна редакція закону передбачає усну та письмову форми звернення громадян. При цьому, закон визначає, що письмові звернення можуть надсилатися лише звичайною поштою або передаватися громадянином до відповідного органу чи установи особисто чи через уповноважену ним особу.

Разом з тим, світовий досвід свідчить про те, що модель електронного урядування природна і приваблива для тих країн, в яких діяльність держави визначають права і свободи людини, в тому числі - право громадян на звернення, яке є однією із основоположних засад взаємовідносин держави і людини.

Проектом закону, розробленим Мін‘юстом, пропонується унормувати можливість громадян України надсилати звернення до органів влади та установ, а також - отримувати відповідь на них електронною поштою.

Зауваження та пропозиції до проекту закону можна надсилати на адресу: м. Київ, вул. Городецького, 13, Міністерство юстиції, Департамент адміністративного права. Адреса електронної пошти: liashko@minjust.gov.ua.