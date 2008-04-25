Прокурори більше не будуть ”правозахисниками”?
Проект Концепції змін до Конституції
Проект Концепції змін до Конституції пропонує позбавити Генеральну прокуратуру повноваження щодо нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина.
Про це йдеться у проекті “Концепції системного оновлення конституційного регулювання суспільних відносин в Україні”, який 23 квітня отримали запрошені на засідання Національної конституційної ради.
Зокрема, передбачено, що у новій редакції Конституції України з системи повноважень прокуратури України має бути виключено нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами.
Крім того, передбачається позбавити ГПУ повноваження щодо здійснення досудового слідства.