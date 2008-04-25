Прокурори більше не будуть ”правозахисниками”?

13:40, 25 квітня 2008
Права людини
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Проект Концепції змін до Конституції

Проект Концепції змін до Конституції пропонує позбавити Генеральну прокуратуру повноваження щодо нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина.

Про це йдеться у проекті “Концепції системного оновлення конституційного регулювання суспільних відносин в Україні”, який 23 квітня отримали запрошені на засідання Національної конституційної ради.

Зокрема, передбачено, що у новій редакції Конституції України з системи повноважень прокуратури України має бути виключено нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами.

Крім того, передбачається позбавити ГПУ повноваження щодо здійснення досудового слідства.

 

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