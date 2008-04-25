Ведення судочинства лише українською мовою - конституційне

Ведення судочинства українською мовою на всій території України є конституційним і не звужує прав і свобод громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення Конституційного Суду оголосив голова КС України Андрій СТРИЖАК.

Дане рішення було прийнято КС 22 квітня у справі за конституційним поданням 52 народних депутатів України та за конституційним подання ВР АРК щодо відповідності Конституції України ст. 15 Кодексу адміністративного судочинства України, ст. 7 Цивільного процесуального кодексу України.

В рішення зазначається, що Конституція визначає, що державною мовою в Україні є українська. Статус української мови як державної є складовою конституційного ладу держави нарівні з її територією, столицею, державними символами.

Відповідно до кодексів, адміністративне та цивільне судочинство здійснюється державною мовою, цією мовою також складаються судові документи.

На переконання КС, це жодним чином не обмежує права громадян, які не володіють або не достатньо володіють державною мовою, оскільки ч. 3 ст. 10 Конституції гарантує їм право користуватись у судовому процесі російською, іншими мовами національних меншин.

Крім того, Конституція не допускає надання переваг громадянам за мовною ознакою.

Гарантування в адміністративному та цивільному судочинстві використання російської та іншим мов національних меншин України цілком узгоджується з Європейською хартією регіональних мов або мов меншин.

В рішенні зауважується, що адміністративне та цивільне судочинство в АРК здійснюється судами, які належить до єдиної системи судів України.

Також зазначається, що зміст ч. 2 ст. 7 Цивільно-процесуального кодексу України стосовно надання особам, які не володіють або недостатньо володіють державною мовою, право користуватись у судовому процесі рідною мовою або мовою, якою вони володіють, не зазнав змін порівняно зі змістом ч. 2 ст. 9 ЦПК України 1963 року.

Таким чином КСУ вирішив визнати такими, що відповідають Конституції України положення: ст. 15 Кодексу адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року №2747-IV; ст. 7 Цивільно-процесуального кодексу України від 18 березня 2004 року №1618- IV.

Суддя-доповідач у справі Володимир КАМПО зазначив, що адміністративне судочинство, Цивільно-процесуальний кодекс дає кожному громадянину право обирати мову, яку він знає.

«Не громадянин зобов’язаний говорити на якійсь мові, а держава повинна говорити з громадянином мовою, якою він володіє», - наголосив він.

Він зауважив, що у разі необхідності суд зобов’язаний забезпечувати переклад необхідних документів.