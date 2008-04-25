Україна може скасувати візи для громадян Ізраїлю

Україна вивчає можливість запровадження безвізового режиму для громадян Ізраїлю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО, виступаючи на відкритті IV щорічної міжнародної конференції «Проти тренду», організованої інвестиційним банком «Конкорд Капітал».

Президент висловив задоволення тим, що Україна вже запровадила безвізовий режим для громадян Європейського Союзу, США, Канади, Японії. За словами глави держави, це дозволило значно збільшити відвідування країни іноземними громадянами.

«Це один із способів показати Україну світу, показати інвестору», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він також підкреслив, що важливим напрямком роботи, яку сьогодні здійснює держава, є переговори щодо встановлення безвізового режиму з ЄС.

«Ми знаходимось в діалозі, ведуться переговори», - зазначив В.ЮЩЕНКО.