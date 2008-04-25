Жінки і чоловіки будуть рівними по закону

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв`язку з прийняттям Закону України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Довідка УНІАН. Верховна Рада України ухвалила цей закон 15 квітня.

Змінами до частини 1 статті 20 Закону України «Про об`єднання громадян» розширено можливості громадських об`єднань щодо їх участі у розробці проектів рішень з питань тендерної рівності, що приймаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Крім того, об’єднання громадян також мають право делегувати своїх представників до складу консультативно-дорадчих органів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, що утворюються при органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, а також проводити моніторинг з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Крім того, внесено зміни до статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», згідно з якими, омбудсмен має здійснювати контроль за забезпеченням рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.