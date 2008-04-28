У Сімферополі вшанували пам`ять кримських татар, розстріляних у 1938 році

У Сімферополі пройшли пам`ятні заходи, приурочені до однієї з трагічних дат в історії кримськотатарського народу, – розстрілу великої групи кримських татар у в`язниці НКВС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Меджлісу кримських татар, трагічна подія відбулася 17 квітня 1938 року в Сімферополі. «Розстріли тривали протягом трьох днів. Точне число загиблих невідомо. Формальним звинуваченням їм була пред`явлена участь в діяльності партії Міллі Фірка, шпигунство на користь Німеччини, Англії та інших країн, а також націоналізм. Проте справжньою метою розстрілу було позбавлення кримськотатарського народу найбільш яскравої і думаючої його частини. Деякі історики, оцінюючи наслідки цієї події, ставлять її відразу після наслідків депортації кримськотатарського народу 1944 року», - повідомили в Меджлісі.

Істориками відновлені імена двадцяти кримських татар, розстріляних у той час. Серед них – письменники, педагоги, учені, художники і т.д.

Учасники жалобного вечора в Сімферополі вшанували пам`ять розстріляних у 1938 році. На вечорі-реквіємі були присутні члени Меджлісу кримськотатарського народу, представники кримськотатарської інтелігенції, громадських організацій і студенти кримських вузів.

Як відзначили в Меджлісі, Бахчисарайский заповідник почав підготовку документів для офіційної реабілітації людей, розстріляних 17 квітня 1938 року.