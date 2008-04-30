Лукашенко обіцяє захистити білорусів від... опозиції

Президент Білорусії Олександр Лукашенко в посланні до співгромадян пообіцяв захистити громадян країни від опозиціонерів. "Учасники так званих "соціальних маршів" чомусь б`ють тих, що опинилися поряд водіїв і перехожих", - заявив президент Білорусії, додавши, що власті керуватимуться законом для забезпечення правопорядку в країні, повідомляє Лента.ру з посиланням на "Телеграф".

За словами Лукашенка, білоруські опозиціонери намагаються дестабілізувати обстановку в країні, завдають прямої шкоди населенню і не тільки "клеймлять ганьбою іноземних інвесторів", але і б`ють пересічних громадян.

Останній раз крупні зіткнення між властями і білоруськими опозиціонерами відбулися наприкінці березня в Мінську. В результаті більше ста учасників ходи на честь Дня заснування Білоруської народної республіки, що відбулася 25 березня, були затримані.

Президент Білорусії також пыдкреслив, що політв`язнів в країні немає. "Ми ухвалили рішення, що тему закриваємо", - сказав Лукашенко. - "П`ятеро на волі - шостий відмовився. Які до нас претензії?". Нагадаємо, в січні 2008 року власті республіки після неодноразових вимог Заходу звільнили п`ятьох політв`язнів. В той же час колишній кандидат в президенти Білорусії Олександр Козулін, що відбуває термін за хуліганство і порушення громадського порядку, просити Лукашенка про помилування відмовився.

У своєму зверненні до народу у вівторок Лукашенко також закликав співгромадян вивести Білорусію в лідери світової економіки, а також більше думати про сім`ї. На думку президента Білорусії, "кількість населення має вирости в три рази".