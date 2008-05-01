Звук сирени сповістив в Ізраїлі про початок Дня пам`яті жертв Холокосту

1 травня Ізраїль відзначає День пам`яті жертв Катастрофи і героїзму – Йом А-Шоа. Звук сирени сповістив про початок Дня пам`яті жертв Холокосту, передає Первый канал.

По всій країні проходять траурні церемонії. У меморіальному комплексі "Яд ва-Шем" відбулося покладання квітів до меморіалу в`язнів Варшавського гетто. У ньому взяв участь Президент Ізраїлю Шимон Перес.

У Кнесеті відбудеться церемонія під назвою "У кожної людини є ім`я" - там зачитуватимуть імена жертв Холокосту.

Напередодні в "Яд ва-Шемі" від вічного вогню запалили 6 факелів, кожний з яких символізує мільйон загиблих. Присутні на траурному заході згадували також громадян різних країн, які допомагали рятувати євреїв.

День жертв Катастрофи і героїзму відзначається щорічно.