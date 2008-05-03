Півторарічного сина Едуарда Лимонова намагалися викрасти

Півторарічного сина одного з лідерів "Другой России" Едуарда Лимонова намагалися викрасти. Як повідомив в ефірі радіостанції "Эхо Москвы" сам Е.Лимонов, який знаходиться в Санкт-Петербурзі, де він брав участь в "Марші незгодних", він дізнався про це від своєї тещі. "Вона дзвонила з міліції, зробивши заяву", - сказав він. За його словами, вже "упродовж трьох днів" було "декілька епізодів" нападів, в яких брали участь двоє чоловіків і одна дівчина. Сьогодні в дитячому парку "з дитини зірвали шапочку, і жінка побігла". "Мабуть, всі інші сподівалися, що теща кине коляску з дитиною. Те, що відбувається, дико насторожує", - відзначив Е.Лимонов.