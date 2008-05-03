Любителів марихуани і людей Тягнибока розділив Беркут

Близько 150 осіб беруть участь у Марші Свободи за зміни в державній політиці щодо алкоголю, тютюну і легких наркотиків, який проходить у центрі Києва - на Михайлівській площі.

Як передає кореспондент УНІАН, організатори акції заявляють, що її мета – ініціація проведення парламентських слухань щодо реклами алкоголю й тютюнових виробів, а також вивчення проблеми корупції в органах внутрішніх справ, пов`язаній з обігом наркотиків.

Присутнім опонують активісти ВО «Свобода» - близько 200 осіб.

Учасники акції розділені спецпідрозділами МВС «Беркут», а також співробітниками київського міського управління МВС.

Учасники Маршу Свободи скандують: «Фашизм не пройде!». У свою чергу, активісти «Свободи» скандують: «Геть наркоманів!» і «Ганьба!»