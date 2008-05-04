У Києві залили фарбою меморіальну дошку маршала Жукова

У Києві невідомі залили фарбою меморіальну дошку на честь маршала Радянського Союзу Георгія Жукова.

Як передає кореспондент УНІАН, коричневою фарбою залита майже половина меморіальної дошки.

Наразі невідомо, коли це сталося. Місцеві мешканці помітили цей факт вчора, але вони переконані, що до травневих свят на дошці фарби не було.

Меморіальна дошка розташована на стіні дев’ятиповерхового житлового будинку на початку проспекту, що названий на честь маршала (Деснянський район). Дошка була відкрита кілька років тому. Впродовж останнього року її вже заливали фарбою.