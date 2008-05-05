За гроші ЄС в Україні побудують п’ять центрів для нелегалів

В Україні створюватимуть п’ять центрів для утримання нелегальних мігрантів, яких країни Євросоюзу повертатимуть згідно з угодою про реадмісію. Про це, перебуваючи у Львові, заявив заступник голови представництва Європейської Комісії в Україні Дірк Шюбель.

Для створення центрів утримання нелегалів Євросоюз виділив 30 мільйонів євро, повідомив на засіданні Львівського прес-клубу реформ Дірк Шюбель. За його словами, Україна зобов’язалася до 2010 року збудувати або переобладнати у відповідності до європейських стандартів приміщення, де б могли перебувати нелегали до часу їх відправлення. Такі центри реадмісії відкриють у західних і східних регіонах України.

В інтерв’ю „Німецькій хвилі” представник правозахисної організації „Міжнародна Амністія” в Україні Наталя Дульнєва заявила, що громадянське суспільство практично усунули від реалізації цієї угоди. Правозахисним організаціям, які займаються проблемами біженців та нелегальних мігрантів, нічого не відомо про деталі угоди з реадмісії. За її словами, ніхто нічого не моніторив, не було проведено жодних попередніх аналізів, чи вистачить п’яти центрів.

„ЄС повинен мати якусь угоду з Україною, щоб вона забезпечила спеціалістів, забезпечила доступ, дотримання прав, умови, а не просто дати 30 мільйонів”, - вважає Дульнєва. На її думку, важливо, щоб Європейський Союз вів моніторинг утримання нелегалів. Правозахисник переконана, що для нормального функціонування пунктів утримання і підготовки персоналу потрібно щонайменше п’ять років.

Німецька хвиля