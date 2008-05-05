ЗМІ поширюють неправдиву інформацію про продаж в Україні ляльок Гітлера

Харківська правозахисна група (ХПГ) закликає провідні закордонні ЗМІ спростувати поширену неправдиву інформацію про продаж в Україні дітям ляльок Адольфа Гітлера.

Про це повідомила УНІАН представниця Харківської правозахисної групи Галина КОЙНАШ.

За словами правозахисниці, наприкінці квітня в одному з авторитетних українських щотижневиків з’явився матеріал про вільний продаж в Україні ляльок А.Гітлера. Вона зауважила, що досить швидко ця інформація була перекручена російськими центральними каналами, де з’явились матеріали про начебто продаж в Україні ляльок А.Гітлера безпосередньо дітям. Дана неправдива інформація була поширена без перевірки і посилань на першоджерела багатьма провідними світовими засобами масової інформації, зокрема, BBC, DPA, Daily Mail та іншими. “Вражає взагалі те, що, схоже, жодне з англомовних ЗМІ не перевірило інформацію, їм передану, на місці”, - зазначила Г.КОЙНАШ.

“Той факт, що всі повідомлення з`явилися практично одночасно, наштовхує на певні думки. Сподіваємося, що й англомовні ЗМІ зможуть зробити свої висновки”, - додала вона.

Як показав проведений УНІАН моніторинг зарубіжної преси, на сьогодні ряд іноземних ЗМІ вже спростували інформацію про нібито продаж в Україні дітям ляльок А.Гітлера. Зокрема, спростування вийшли в World Students Press Canada, the Trumpet, Wikinews та інших медіа. Водночас жодне з провідних закордонних ЗМІ досі не опублікувало жодних спростувань інформації, що суттєво зашкодила іміджу України в світі.