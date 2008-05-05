Ющенко стурбований ситуацією у сфері захисту прав дітей
За останні 5 років дітей поменшало на 300 тис.
Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив вжити заходів щодо поліпшення соціального захисту дітей.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив керівник Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента Роман ЖУКОВСЬКИЙ.
Він зазначив, що Президент стурбований ситуацією у сфері захисту прав дітей. Зокрема, за його даними, за останні п’ять років кількість дітей в Україні скоротилась на 300 тис. У зв’язку з цим сьогодні Президент підписав указ, який спрямовано на покращення стану справ у цій сфері, сказав Р.ЖУКОВСЬКИЙ.
Указ, зокрема, передбачає проведення акції «Здорова дитина – здорова нація», метою якої стане популяризація здорового способу життя.
Як зазначив Р.ЖУКОВСЬКИЙ, Секретаріат Президента очікує, що також одним з основних результатів виконання указу стане спрощення процедури усиновлення дітей. Зокрема, указ передбачає запровадження «соціального паспорту» дитини та реєстру усиновлювачів.
Р.ЖУКОВСЬКИЙ додав, що метою цих заходів є викорінення у подальшому в Україні такого явища, як сирітство.