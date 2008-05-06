Вантажівки заблокували центр Києва

У Києві в бік центра столиці рухаються колони вантажівок, водії яких мають намір провести сьогодні акцію протесту, зокрема, проти обмеження в’їзду вантажівок в місто.

Як передає кореспондент УНІАН, в зв’язку з цим ускладнено рух транспорту. Зокрема, по проспекту Перемоги вантажівки рухаються на двох полосах проїжджої частини.

Водії вантажівок мають намір заблокувати для проїзду центр міста.

Як повідомляв УНІАН, Асоціація міжнародних автомобільних перевізників (АСМАП) висунула низку вимог до центральних органів влади, зокрема Мінтрансзв’язку, і в разі їх невиконання погрожувала страйком.

Також 7 квітня голова регіональної ради учасників Асоціації міжнародних автоперевізників (АСМАП) у Київській області Валерій ЧЕРНЕНКО заявив, що автоперевізники не мають наміру виконувати рішення КМДА про заборону вантажівкам заїжджати в місто.

Довідка УНІАН. Київська міськдержадміністрація видала розпорядження “Про додаткові заходи щодо впорядкування руху вантажного автотранспорту в місті Києві”, яким з 1 травня передбачається заборона заїзду до Києва вантажного транспорту загальною масою понад 4,5 тонни з 7.00 до 20.00.

Згідно з розпорядженням, рух транзитного вантажного транспорту територією міста здійснюватиметься з 20.00 до 7.00 тільки окремими вулицями і площами.

У той же час дозволено заїзд вантажного транспорту зі швидкопсувним вантажем у центральну частину міста з 20.00 до 7.00.