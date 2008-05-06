Південна залізниця облаштує вокзали для інвалідів

Південна залізниця продовжує облаштування вокзалів для людей з обмеженими фізичними можливостями.

Як повідомляє прес-служба Південної залізниці, на всіх вокзалах дороги створено групи з надання допомоги людям із обмеженими фізичними можливостями, відведено спеціальні приміщення для їхнього відпочинку.

Крім того, за завданням начальника Південної залізниці Віктора ОСТАПЧУКА експериментальним цехом залізниці виготовлено два візки для підйому інвалідів-спинальників безпосередньо в пасажирський вагон.

Також зараз проводиться встановлення телефонів-автоматів на зручному рівні для інвалідів на візках. Вже на 6 вокзалах Південної залізниці встановлено телефони з таким розміщенням.

Для зручного й безпечного переміщення на вокзалах Харків-Пасажирський, Суми, Полтава-Південна людям із обмеженими фізичними можливостями пропонуються спеціальні візки. Цього року залізниця одержала другий спеціалізований вагон, який облаштовано підйомником для інвалідного візка й спеціальним купе. На замовлення інваліда-спинальника вагон можна включити до складу поїзда необхідного напрямку. За даними Південної залізниці, приміром, минулого року такий вагон включався в схеми поїздів 16 разів.