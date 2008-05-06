7 липня - 20-та річниця створення Української Гельсінської спілки

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обговорив із громадським діячем, головою Української асоціації дослідників голодоморів в Україні, народним депутатом Верховної Ради минулих скликань Левком ЛУК`ЯНЕНКОМ питання відзначення 20-ї річниці створення Української Гельсінської спілки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, під час зустрічі Л.ЛУК`ЯНЕНКО поінформував главу держави про ініціативу провести святкування річниці створення УГС, яка відзначатиметься 7 липня цього року.

Також на зустрічі йшлося про проблеми розвитку української мови.

У зустрічі взяв участь заступник глави Секретаріату Президента України Юрій БОГУЦЬКИЙ.

***Українська Гельсінська спілка – правозахисна організація, створена 1988 року, яка продовжила діяльність Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод 1976 року.

Правозахисник, громадський діяч, дисидент і політв’язень СРСР Левко ЛУК`ЯНЕНКО був серед засновників Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод 1976 року. Зараз він очолює Комісію при Президентові України з питань помилування.