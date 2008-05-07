Громадським організаціям полегшать процедуру реєстрації?

Львівські експерти, юристи та представники громадських організацій розроблятимуть практичні рекомендацій зі спрощення процедури реєстрації громадських організацій. За повідомленням координаторів проектів ОБСЄ в Україні, планується, що розроблені рекомендації представлять Міністерству юстиції України, зацікавленим органам влади та експертам для подальшого впровадження в українську юридичну практику.

Крім того, удосконалення процесу легалізації стане основою для подальшого створення системи інформаційно-консультативної підтримки організацій громадянського суспільства (ОГС) у Львівській області. На сьогодні фахівці робочої групи проводять ретельний аналіз українського законодавства в частині реєстраційних процедур, вивчають зарубіжний та міжнародний досвід системи реєстрації громадських об’єднань та напрацьовуються рекомендації. Планується, що проект остаточно підготують до вересня цього року.

Фінансову підтримку для реалізації проекту надало Міністерство закордонних справ Данії в межах програми “Розвиток громадянського суспільства в Україні”. На думку представників головного управління юстиції у Львівській області та офісу Координатора проектів ОБСЄ в Україні, розроблені рекомендації та нормативно-правове забезпечення створять сприятливіші умови для свободи об’єднання асоціацій, активізують реєстрацію організацій громадянського суспільства та можуть бути враховані під час розробки відповідного законодавства у частині реєстрації ОГС на національному рівні.

Львівський портал