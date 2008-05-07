Екс-міністр оборони Руанди постане перед міжнародним судом
10:34, 07 травня 2008Права людини
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Йому інкримінується геноцид народу тутсі в 1994 році
Колишній руандійський міністр оборони постане перед Міжнародним трибуналом по злочинах в Руанді.
Як повідомляє Радіо Свобода, йому інкримінується геноцид народу тутсі в 1994 році.
За даними обвинувачення, він брав участь у вбивстві тисяч біженців, що звернулися до нього за допомогою. Обвинувачений провину не визнає.
В ході етнічних чисток урядові війська і озброєні формування народу хуту знищили в Руанді близько 800 тисяч чоловік – в основному тутсі.
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