Екс-міністр оборони Руанди постане перед міжнародним судом

Колишній руандійський міністр оборони постане перед Міжнародним трибуналом по злочинах в Руанді.

Як повідомляє Радіо Свобода, йому інкримінується геноцид народу тутсі в 1994 році.

За даними обвинувачення, він брав участь у вбивстві тисяч біженців, що звернулися до нього за допомогою. Обвинувачений провину не визнає.

В ході етнічних чисток урядові війська і озброєні формування народу хуту знищили в Руанді близько 800 тисяч чоловік – в основному тутсі.