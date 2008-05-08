Бі-бі-сі роз’яснила обставини появи репортажу про ляльку Гітлера

Британська мовна корпорація Бі-бі-сі (BBC) надала офіційні коментарі щодо трансляції скандального репортажу про продаж у Києві ляльок Гітлера нібито українського виробництва, відповівши на запит Харківської правозахисної групи.

Директор служби новин Бі-бі-сі Хелен Боуден погодилась із тим, що зміст цього сюжету не відповідав редакційним стандартам новин Бі-бі-сі. «Коментарі журналіста були незбалансовані. Факти цієї історії повинні були підлягти перевірці: з’ясувалось, що ця іграшка була вироблена не в Україні, а на Тайвані. Також, оригінальне джерело цієї історії (російський Перший канал - «ТК») повинно було братися до уваги. Щонайменш, назву цього джерела треба було повідомити глядачам, щоби вони могли самі зробити висновки щодо достовірності сюжету»

Хелен Боуден також пояснила, що джерелом відеоматеріалу для репортажу Бі-бі-сі була система обміну новин між телекомпаніями EVN, членом якої є російський Перший канал. «Важливо також підкреслити, хоча це не є виправданням, що матеріал готувався під час важкої нічної зміни. Також варто зазначити, що щойно наші редактори новин дізналися про особливості цього сюжету, вони зняли його з веб-сайту та з сітки подальшого мовлення», - пише вона.

«Ваші коментарі були скеровані до команди, що випускала сюжет, а нагадування про необхідність перевірки всіх джерел інформації було розіслано нашим колегам. Будьте впевнені, що уроки з цього інциденту були зроблені. Ми шкодуємо через образи, яких він міг завдати», - повідомила пані Боуден.

Телекритика