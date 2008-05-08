Ющенко закликає міліцію не боятися затримувати народного депутата, міністра

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що порядок на дорогах потрібно наводити, починаючи з представників влади. Про це глава держави заявив учора на прес-конференції у Харкові, коментуючи стан на українських шляхах, який, на його думку - вкрай гнітючий.

Як передає кореспондент УНІАН, значну роль і відповідальність у поліпшенні становища глава держави покладає на представників влади.

«Нам треба чітко сказати, і це повинна бути воля політиків, воля влади, воля тих людей, які мають відношення до забезпечення безпеки на дорогах, нам треба серйозно ужорсточити систему відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Це в першу чергу стосується представників влади і статусних структур», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

За його словами, представники влади мають першими відчути підвищену відповідальність за поведінку на дорогах «і жити по одному закону. Без маячків, суворо керуватися правилами дорожнього руху». «Ті норми, які сьогодні є догматами в Європі, в даному випадку, я переконаний, що вони повинні стати догматами в Україні. Це еталон поведінки влади. Прикро, що дуже часто порушниками правил і причиною скоєння тих чи інших злочинів є працівники органів внутрішніх справ, прокуратури, влади. Вони часто спонукають до формування таких ситуацій на дорогах, які так дорого суспільство оплачує», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Останніми місяцями ситуація на шляхах поліпшилася, але йому, сказав Президент, сумно говрити про це на тлі подій, які відбулися в першій декаді травня, – «де на 7% у нас погіршилася статистика з ДТП».

За його даними, протягом 4 місяці ц.р. кількість жертв на українських дорогах скоротилася на 11,7%: «За 4 місяці ми врятували майже півтисячі людей (а кожний рік, якщо взяти попередні роки, у нас забирав, приблизно, 700-750 осіб). Безумовно, така тенденція мало кого влаштовує, тому що на наших дорогах за 2 роки гине стільки людей, скільки за 10 років загинуло в Афганістані. Це війна, це неоголошена війна. Тому я передав чергову директиву міністру внутрішніх справ – на днях буде проведена спеціалізована колегія з цього питання».

В.ЮЩЕНКО вважає, що країна не може далі жити за нинішніми правилами дорожнього руху - «це тотальна амністія, і будь-якого порушення». Він сподівається, що «14 травня відповідний комітет Верховної Ради України розгляне зміни і доповнення до відповідного закону, які вніс Президент України. «Я відверто скажу, що там іде кратне, 10-кратне, 15-кратне підвищення штрафів, підвищення відповідальності, передбачається адміністративний арешт, передбачається штрафмайданчик. Просто передбачається абсолютно жорсткий підхід до людей у нетверезому стані за кермом - штраф буде досягати 1 тисячі доларів, працюватиме спеціальний режим припинення експлуатації технічних засобів. Передбачаються адмінзатримання – це позиція комітету Верховної ради, і я охоче їх підтримав, – від 4 до 40 годин за керування автомобілем у нетверезому стані», - розповів В.ЮЩЕНКО.

За словами Президента, він «поставив перед міністром абсолютно чітке завдання. Перше - посилення відповідальності за дотримання правил дорожнього руху повинні показати і продемонструвати працівники влади. Міліція не повинна боятися маячків, не повинна боятися затримати народного депутата, міністра чи будь-кого, хто порушує національні правила дорожнього руху».

При цьому одним з нагальних завдань В.ЮЩЕНКО назвав необхідність належного упорядкування доріг. За його словами, ці питання будуть незабаром розглянуті на спеціалізованій колегії. «Я хотів би сказати, що це не тільки робота Міністерства внутрішніх справ, не тільки міліції, а це робота влади міст, мерів, органів самоврядування, виконавчої влади, глав адміністрацій. Нам треба говорити і про соціальну рекламу цього питання, бо якщо подивитися на статистику, кожна третя аварія в місті здійснюється тому, що громадянин, пішохід ігнорує правила руху».

Як сказав В.ЮЩЕНКО, «ми повинні міняти суспільну відповідальність по відношенню до порядку на дорогах і продемонструвати в 2008 році новий національний підхід у цьому питанні».