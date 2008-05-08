В Криму вшанують жертв депортації кримськотатарського народу

Кримськотатарський Меджліс на своєму засіданні затвердив план меморіальних заходів до дня пам`яті жертв депортації кримськотатарського народу, який щороку відзначають 18 травня.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі Меджлісу.

Затверджений план, зокрема, передбачає публікацію в ЗМІ матеріалів, присвячених депортації кримськотатарського народу та її наслідкам, історії кримськотатарського національного руху за повернення народу на батьківщину та відновлення його прав, долям активістів національного руху, діяльності органів національного самоврядування кримськотатарського народу та громадських організацій кримських татар у відродженні кримськотатарського народу. Планується видання тематичних випусків газет «Авдет» і «К`ірим», «Яньи Дюнья».

У загальноосвітніх навчальних закладах і закладах культури відбудуться вечори пам`яті, виставки, зустрічі з ветеранами кримськотатарського національного руху, буде організовано тематичні фото- і художні виставки ”Сюргюнлік фаджіаси”.

Окрему увагу присвячено організації та проведенню Всекримського траурного мітингу пам`яті жертв депортації кримськотатарського народу, який традиційно відбудеться 18 травня на площі ім. Леніна в Сімферополі.

Цього дня на залізничному вокзалі та в парку «Салгірка» в Сімферополі відбудуться локальні заходи-мітинги, після чого їх учасники організованими колонами рушать до місця проведення Всекримського траурного мітингу.

Всі дії з питань організації меморіальних заходів у Сімферополі планується погоджувати з ГУ МВС України в АРК і виконкомом міської ради.

Крім того, жалобні заходи та мітинги, а також молебні «Хатира Дуалар» відбудуться в усіх містах і районах Криму.

Як повідомляв УНІАН, на організацію та проведення жалобних заходів до дня пам`яті жертв депортації з республіканського бюджету планується витратити 36 тис. грн.