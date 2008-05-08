Європарламент просять дати оцінку претензіям Румунії до України

Блок національних сил Буковини звернувся до Європарламенту з проханням дати оцінку спробам Румунії “ділити кордони Європи” і зазіхати на українські землі Південну Бесарабію та Північну Буковину.

Про це повідомив кореспондентові УНІАН член ради Блоку, депутат Чернівецької обласної ради Петро КОБЕВКО.

За його словами, Блок національних сил Буковини, до складу якого входять шість обласних партійних організацій – Народного руху України, УРП «Собор», Української народної партії, ВО «Свобода», Конгресу українських націоналістів та УНА-УНСО, – протестує проти висловлювань президента Румунії Траяна БЕСЕСКУ щодо передачі Південної Бесарабії Молдові, а Північної Буковини – Румунії і вимагає від Президента України, парламенту й уряду відреагувати на цю заяву.

Як повідомляв УНІАН, Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО відреагував на заяву про можливе приєднання півдня України до Молдови. «Питання територіальної цілісності України не є предметом обговорення», - сказав він у інтерв’ю тижневику “Дзеркало тижня”, № 15 (19 - 25 квітня 2008 р.), коментуючи заяву президента Румунії Траяна БЕСЕСКУ про можливе приєднання півдня України до Молдови. «Ми виходимо з того, що питання кордонів, територіальної цілісності держав не є предметом обговорення», - підкреслив міністр.

В.ОГРИЗКО зазначив, що МЗС України звернулось до румунської сторони за роз’ясненнями з приводу поширеної у ЗМІ заяви Т.БЕСЕСКУ. До отримання роз’яснень від Румунії українське МЗС офіційно не коментуватиме це питання.

Він також висловив жаль з приводу того, що не всі у Румунії підтримують ідею підписання румунсько-молдовського договору про кордон і навіть договору про дружбу. «Україна виходила і виходить з того, що Молдова - це суверенна, незалежна держава», - наголосив В.ОГРИЗКО.