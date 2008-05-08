Москаль хоче встановити пам’ятник ”жертвам донських казаків”

Народний депутат України (фракція НУ-НС) Геннадій МОСКАЛЬ звернувся до Луганської міської ради з офіційним листом, у якому йдеться про необхідність виділити земельну ділянку в Луганську для «закладення пам’ятного каменю, а згодом і зведення монументу жертвам донських, кубанських і терських казаків».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Громадянського руху «Народна Самооборона».

«Під час війни з фашистськими загарбниками у 1941-1945 роках вони добровільно перейшли на бік ворога та допомагали фашистській Німеччині створювати військові формування, які брали участь у боях з Червоною Армією, охороняли військовополонених та проявляли до них особливу жорстокість і садизм, грабували і знущалися над мирним населенням України, в тому числі, й на території Луганської області, брали активну участь у боротьбі з партизанами і загонами опору в Хорватії, Сербії, Боснії та Герцеговині», – йдеться у зверненні Г.МОСКАЛЯ до міськради Луганська.

За інформацією народного депутата, у 1942 році за наказом А.Гітлера в Міністерстві окупованих східних територій Німеччини було створене Головне казаче відомство під керівництвом генерала Петра Краснова, який безпосередньо брав участь у формуванні казачих частин у складі Вермахту для боротьби проти СРСР.

«У 1943 році з кубанських, донських, терських казаків було створено Першу казачу дивізію. З 1944 року за наказом А.Гітлера було створено ХІV казачий корпус СС. Аналогічні казачі формування були створені на Західному та інших фронтах», – зазначається у зверненні Г.МОСКАЛЯ до Луганської міської ради.