Мельниченко досі не передав правоохоронним органам свої записи

Екс-майор Державної служби охорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО досі не передав на експертизу правоохоронним органам свої записи, зроблені у кабінеті колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО.

За його словами, М.МЕЛЬНИЧЕНКО не хоче повною мірою, як він про заявляє, співпрацювати з органами прокуратури.

«МЕЛЬНИЧЕНКО десь необ’єктивно себе поводить», - сказав генпрокурор.

Він підкреслив, що Генпрокуратура зі свого боку створила всі необхідні умови для того, щоб він передав записи.

Також О.МЕДВЕДЬКО повідомив, що у вівторок Генпрокуратура отримала інформацію про невизначеність комісії міжнародних експертів щодо членів цієї комісії, які братимуть участь в експертизі. За його словами, прокуратура направить додатковий лист до комісії з проханням визначитись, хто проводитиме цю експертизу.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня на прес-конференції в Києві заступник генерального прокурора Микола ГОЛОМША заявив, що розслідування кримінальної справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе гальмує відсутність у слідчої групи необхідних записів, зроблених екс-майором державної охорони М.МЕЛЬНИЧЕНКОМ.

24 квітня М.МЕЛЬНИЧЕНКО обіцяв оголосити голодування біля Секретаріату Президента України, якщо з політичної волі українських високопосадовців і далі гальмуватиметься хід справи і розслідування вбивства Г.Гонгадзе.

М.МЕЛЬНИЧЕНКО неодноразово заявляв про необхідність проведення фоноскопічної експертизи записів з кабінету Л.КУЧМИ.

“Лише після створення експертної групи, погодження експертів з потерпілими (Л.ГОНГАДЗЕ, О.ПОДОЛЬСЬКИМ, О.ЄЛЬЯШКЕВИЧЕМ та М.ГОНГАДЗЕ) і проведення фоноскопічної експертизи плівки будуть юридичним доказом у справі Гонгадзе. Лише в цьому випадку їх можна буде передати у Генпрокуратуру без ризику фальсифікацій”, - наголошувалося в коментарі М.МЕЛЬНИЧЕНКА.