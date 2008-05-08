МЗС України почне діалог з ЄС щодо безвізового режиму у цьому році

Міністерство закордонних справ України має намір започаткувати цього року діалог з Європейським Союзом щодо запровадження безвізового режиму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЕЄВ сьогодні на прес-конференції.

«Ми цього року ставили завдання започаткування діалогу з ЄС про запровадження безвізового режиму», - сказав він.

К.ЄЛІСЕЄВ зазначив, що МЗС звертає постійну увагу на недоліки угоди, укладеної між Україною та ЄС про спрощення візового режиму, починаючи «від поводження з точки зору етики по відношенню до наших громадян в посольствах і консульствах до уніфікації документів, які громадяни мають подавати на отримання віз».

К.ЄЛІСЕЄВ також нагадав, що Україна уклала угоду про малий прикордонний рух з Угорщиною та Польщею і, можливо, в травні буде укладена така угода із Словаччиною, а найближчими тижнями - з Румунією. «Таким чином, по всій протяжності нашого кордону з сусідніми країнами – членами ЄС у нас буде укладено угоди про малий прикордонний рух, що полегшить перетин кордону мешканцями прикордонних регіонів», - сказав він.

В свою чергу глава представництва Європейської Комісії в Україні Ієн БОУГ зазначив, що угода про спрощення візового режиму між Україною та ЄС виконується близько 4 місяців, і це не достатній час, щоб зробити остаточні висновки щодо її виконання. «Напевно, це достатній час, щоб зробити певні висновки, але недостатній, щоб зробити остаточні висновки», - сказав він.

І.БОУГ вважає, що треба звертати увагу не на окремі негативні випадки, які мають місце при виконанні цієї угоди, а на ті аспекти угоди, які невірно трактуються чи не вірно виконуються.