Мер Донецька звинуватив міліцію у нехлюйстві

Міський голова Донецька Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО звинуватив міліцію міста в нехлюйстві за непіймання хуліганів, які облили 6 травня білою фарбою пам`ятник Леніну.

”Це чистісінької води нехлюйство чергового й персоналу”, - сказав мер сьогодні на прес-конференції в міськраді.

Як передає кореспондент УНІАН, він нагадав, що за площею Леніна в центрі міста ведеться постійне відеоспостереження, проте міліція чомусь не змогла затримати хуліганів, які облили пам`ятник.

”Монітор стоїть в управлінні внутрішніх справ міста, в черговій частині. Безумовно, це свідчить про несумлінне виконання своїх функціональних обов`язків працівниками міліції”, - категорично заявив О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.

Він підкреслив, що вже ”дав завдання перевірити, чому так поводилися працівники Управління внутрішніх справ”.

Мер також акцентував, що міліція фінансується, зокрема, з міського бюджету, й ”ми запитаємо за кожну гривню тих фінансових ресурсів, які ми виділяли Управлінню внутрішніх справ”.

Як повідомляв УНІАН, вночі 6 травня в центрі Донецька невідомі облили білою фарбою ”черевики” пам`ятника Леніну. Працівники комунальних служб вимушені були зафарбовувати білу фарбу чорною.