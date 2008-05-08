Державне визнання ОУН-УПА поки що не світить

Визнати Організацію Українських Націоналістів і Українську Повстанську армію (ОУН-УПА) на державному рівні воюючою стороною у Другій світовій війні не вдасться доти, доки це питання буде залишатися занадто заполітизованим.

Про це сьогодні журналістам на прес-конференції в Києві сказав політолог Кость БОНДАРЕНКО.

«Доки буде відбуватись надмірна політизація питання діяльності ОУН-УПА, доки наші політики будуть переважно керуватися стереотипами, а не здоровим глуздом та історичною справедливістю, це питання вирішено не буде», - сказав К.БОНДАРЕНКО.

Він нагадав, що за часів, коли країною керував Леонід КУЧМА, це питання поступово йшло до вирішення, адже його розглядати історики, і воно не було заполітизоване політиками. За його словами, після ідеологічного розколу України у 2004 році теми ОУН-УПА, євроінтеграції, НАТО, другої державної мови одразу не сприймаються однією чи іншою частиною політичної еліти.

Він вважає, що протягом останніх років Україна відкотилася назад щодо вирішення питання про визнання ОУН-УПА, а нинішня Верховна Рада не зможе вирішити його позитивно, оскільки навіть в коаліції з цього приводу немає однозначної позиції.

К.БОНДАРЕНКО вважає, що зараз, на жаль, треба говорити про історичну реабілітацію та вироблення спільного бачення історії України без замовчувань.

Експерт пропонує запровадити мораторій на розгляд цього питання і інших, які розділяють країну, на державному рівні. За його словами, питання може розглядатися на рівні місцевого самоврядування, на рівні громадських організацій.

«Я думаю, єдиний вихід для примирення України – це зняття цих питань, які розділяють політиків», - сказав К.БОНДАРЕНКО, додавши, що це питання вирішиться, але вже новим поколінням політиків, оскільки зараз чим більше говориться на ці теми, тим більше вони «обростають політиканством».

Водночас, К.БОНДАРЕНКО зауважив, що опитування, які проводяться Інститутом ім. Горшеніна, показують, що молоді люди, учні вже не розділені з цього приводу і бачать одну історію України.

Він також зауважив, що у Президента України Віктора ЮЩЕНКА була можливість провести це питання через Верховну Раду у 2005 році, після приходу до влади, але цього не було зроблено.

К.БОНДАРЕНКО також вважає, що ветерани Радянського Союзу та вояки УПА не зможуть примиритись, оскільки керуються світоглядами, які були сформовані у часи їх молодості. При цьому він зауважив, що де-факто вони примирені створенням незалежної України та однаковим скрутним фінансовим становищем.