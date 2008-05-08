У квітні найбільше теленовин замовив Черновецький, а продала – «Ера»

Леонід Чернівецький найчастіше фігурує у матеріалах, які були зроблені з порушеннями стандартів актуальності, значущості та збалансованості, але показані в основних випусках новин загальнонаціональних телеканалів протягом квітня. Такими є висновки чотирьох незалежних експертів: Наталії Лигачової («Телекритика»), Вікторії Сюмар (Інститут масової інформації), Тараса Шевченка (Інститут медіа права) та Віталія Максимова («Дело»).

Експерти дійшли цих висновків за результатами моніторингу теленовин, що його проводить журналістська ініціатива «Не продаємося!», метою якої є викорінення замовних матеріалів на телебаченні.

З 42 матеріалів, де експерти одноголосно зафіксували явні порушення стандартів, одинадцять були показані в інтересах Леоніда Чернівецького та його спільників.

«На жаль, збулися наші найгірші прогнози. Практично все, що було показано центральними телеканалами про вибори київського мера, було показано за гроші. Встановлено новий рекорд місяця за кількістю оплачених сюжетів», – сказала В.Сюмар.

«До того ж, за інформацією “Телекритики”, є корупція, яку не відбиває моніторинг. Платять не лише за те, щоб показували позитивні сюжети, а й за те, щоб не показували негативних. Ще одна послуга, яку пропонують телеканали, – блокування інформації про конкурента», – додала Н.Лигачова.

Найбільше сумнівних матеріалів було показано у «Підсумках» на «Ері».

«Таке висвітлення виборів із великою вірогідністю вплине на волевиявлення виборців. Вже зараз можна сказати, що вибори не були чесними та демократичними», – зауважив Т.Шевченко.

«Утворилося замкнене коло: показують, тому що платять, а платять, тому що інакше не будуть показувати. Звісно, у цих умовах ні про які стандарти вже не йдеться – сюжети вражають недолугістю», – додав В.Максимов.

Кампанія проти замовних матеріалів «Не продаємося!» стартувала у листопаді 2007 року, коли кілька десятків телеведучих, редакторів та кореспондентів телеканалів зобов’язалися не подавати такі матеріали до ефіру.

«Не продаємося!» запровадила щоденний моніторинг основних випусків новин 10 загальнонаціональних каналів. Метою моніторингу є виявлення замовних матеріалів та оприлюднення інформації про замовників та виконавців.

Телекритика