Отруйні сліди брехні

Протягом двох тижнів вигадана «сенсація» мусується та поширюється світовими медіа. Ми стали свідками процесу, коли неправда зі шпальт газет та інших ЗМІ продовжує поширюватись і всюди залишає свої токсичні відходи. Для багатьох з нас немає нічого нового в самому факті поширенні неправди. Натомість важко заперечити розчарування деякими авторитетними медіа, які взяли участь у забрудненні інформаційного простору. Також вражає їх вперте небажання визнати помилку та взяти на себе відповідальність за наслідки.

Здається, повіяло чимось радянським від цієї історії, яку так оперативно передали своїм аудиторіям західні журналісти з BBC, Deutsche Welle, the Daily Mail, Daily Telegraph, одночасно з Першим каналом (ГРТ) та іншими російським ЗМІ. На жаль, сучасні погляди багатьох росіян і, зокрема, журналістів, свідчать про стійкий вплив на них радянської пропаганди (або простіше кажучи, хейт-спіч), що була спрямована на створення іміджу українців як затятих антисемітів і переконаних фашистів. Подібні паралелі звертали на себе увагу в дискусіях на інтернет-форумах , коли виявилось, що українці не збираються миритися із нав’язаним ним чужим брудом. Деякі учасники цих дискусії вперто намагалися відволікти увагу від головного питання - нашого права на чесну інформацію - і втягувати всіх в обговорення, наприклад, недоведених тверджень про війну. Вони так само затято повторювали типову радянську (й на жаль, пострадянську) пісню – “а ви чого очікували? Та вони всі брешуть”.

Питання, чого ми очікували, риторичне. Але дозвольте мені відповісти раз і назавжди: чекала та чекаю на більше, бо переконана, що маємо право вимагати ще більше! Зрештою вважаю такі „аргументи” тактикою, спрямованою на те, щоб ми всі мирилися із інформаційним простором, забрудненим отруйними стереотипами та міфами, й не намагались відстоювати своє право на правду.

Не можемо навіть сподіватися на безпечне довкілля без суворих заходів щодо безвідповідальних осіб, не готових дотримуватися загальноприйнятих правил. Ті, хто поширив, свідомо чи ні, недостовірну, неперевірену і відверто брехливу інформацію, демонструють неприпустиму відсутність відповідальності, коли майже нічого не роблять, аби усунути наслідки.

Ми б порадили BBC, Deutsche Welle, the Daily Mail and Daily Telegraph ретельно перевірити свої джерела інформації й подумати в майбутньому, перш ніж розміщувати матеріали, взяті з упереджених джерел або невідомо звідки, та побудовані на стереотипах, й перекручених фактах. Можемо навести багато прикладів подібних «сенсацій», які нахабно роздувались чи яких взагалі не існувало.

Обмежимось лише одним прикладом „злочину”, якого не було. В листопаді 2007 р. інтернет-портал MIGnews.com опублікував „жахливе” повідомлення. Під час відкриття пам`ятника жертвам Голодомору, пенсіонер і голова Конгресу українських націоналістів в Запорізькій області Василь Тимчина нібито заявив що "Прийшов наш час, і Дніпро стане червоним від крові жидів і москалів". Обуреного журналіста найбільше вразило, що ніхто з присутніх представників влади «не зупинив расиста». Однак цього виявилося недостатньо, бо наступного дня той самий журналіст уже натякає на вказівку «згори». Ані відсутність самого „підозрюваного” на місці цього уявленого злочину, ані відсутність подібного злочину під час іншого заходу, що засвідчила перевірка СБУ та прокуратури, зовсім не зацікавили тенденційні сайти з України та Росії. Вони, власне, і будують свої теорії щодо генетичного фашизму українців на цьому злочині-невидимці.

Західним ЗМІ також не завадило б зробити деякі висновки.

BBC досить оперативно відреагувала на критику, коли тихо зняла відео зі свого сайту. На жаль, англійські газети повністю проігнорували перші наші листи, але повідомлення 5 травня про те, що ми хочемо звернутись до британських регулюючих органів не залишило їх байдужими. Принаймні, зникла неправдива замітка з сайту Daily Mail. На сьогодні „Німецька хвиля”, на жаль, ігнорує наші скарги або дає непереконливі пояснення, чому вони опублікували подібний матеріал і чому не збираються його прибирати.

Вже троє представників західних медіа прибрали свої матеріали, і це свідчить про здатність громадськості на них вплинути. Схоже, вони усвідомили свою помилку, що розповсюдили недостовірну інформацію. Вітаємо це дещо запізніле та вимушене рішення. Сподіваємось, що й на „Німецькій хвилі” нарешті усвідомлять, що не мають права вводити своїх читачів в оману.

Однак ми також вимушені нагадати всім вищезгаданим ЗМІ, що не йдетьтся лише про мовчазне зняття матеріалів. Нехай їх співробітники просто введуть пару слів із власних текстів в Google! Вони одразу помітять отруйний слід своїх безвідповідальних і непрофесійних повідомлень...

Наведемо лише два приклади. Як відомо, назва репортажу BBC збереглася в інтернеті. До того ж лише назвою відрізняється цей репортаж від репортажу російського Першого каналу (ГРТ). Зверніть увагу, що навіть першоджерело репортажу BBC не стверджує, що ляльки були вироблені в Україні. Можливо, на BBC вирішили, що завдяки такій деталі можна не посилатися на джерело? Невідомо. Але, власне, ця неточність завдає великої шкоди. Варто відзначити, що упередженість, необґрунтовані звинувачення та відсутність альтернативних точок зору на ГРТ нікого не дивує. Але подібні вади дивують всїх, хто звик довіряти BBC.

Замітку Daily Mail можна знайти на різних сайтах і навіть різними мовами. Можна знайти посилання на сайт газети, але без імені автора, оскільки його не було в оригіналі замітки. Не було й посилання на джерело, яке анонімний автор нахабно перекрутив, коли написав про можливі моделі концентраційних таборів. Як у цьому тексті, знятому під тиском лише після майже двох тижнів, так й в тексті Німецької хвилі, є багато неправдивої інформації, яка створює негативний імідж України.

Прикро, що такі ляльки можна купити в одному з магазинів Києва, а також в Британії, США та інших країнах. Ніколи не збагну, як хтось може придбати собі екземпляр Гітлера або Сталіна. Але залишається незрозумілим ще одне: як можна розкручувати брехливу сенсацію за кошт народу, який так постраждав від фашистів? Нацисти знищили більшість українських євреїв разом з багатьма іншими мешканцями країни. На тлі брутальних помилок і отруйної брехні у згаданих матеріалах заниження оцінок жертв війни можуть здаватися дрібницею, однак для багатьох українців, чиї рідні постраждали в ті страшні роки, ця помилка також є глибоко образливою.

9 травня відзначаємо День Перемоги. Люди будуть вшановувати пам’ять загиблих, згадувати своїх рідних. В їх пам`ять зробімо ще одне - докладемо зусиль, аби до 9 числа очистити Інтернет і прибрати принаймні більшу частину брехні, яка залишилась після чергової ганебної кампанії.

Галя Койнаш, Харківська правозахисна група