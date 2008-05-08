В середу, 14 травня 2008 року, о 11.00 у Будинку вчителя, на 1-й поверсі, Східно-Європейський Інститут Розвитку спільно з Фондом Фрідріха Еберта проводить круглий стіл "Інтеграція народів і культур та правий екстремізм: з досвіду України та Німеччини". Виступатиме пані Сабіне Крітттер (Берлін) з питань мобільної консультації при проявах правого екстремізму. Запрошені відповідні урядові структури, міжнародні організації, посольства а також представники різних народів і культур. Акредитація та підтвердження Вашої участі за телефоном 288 01 05 або ел-поштою: info@eedi.org.ua