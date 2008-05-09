Ющенко про суверенітет, історію, мову та ляльки Гітлера

Українська влада робитиме все, щоб не допустити розповсюдження про країну неправдивої інформації, в тому числі щодо продажу в Україні дітям ляльок Адольфа Гітлера.

Про це сказав Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час запису спеціального телепроекту каналу «Україна» «Велика Вітчизняна війна: уроки для України».

На запитання ведучого, чи робитиме держава якісь кроки у зв’язку з поширеною в ряді закордонних ЗМІ неправдивою інформацією про нібито продаж ляльок Гітлера, В.ЮЩЕНКО наголосив: «Безумовно, буде». Він сказав, що “Українська держава зробить всі необхідні кроки для того, щоб дезавуювати такого роду політику, такого роду кроки проти нашої нації, проти нашої держави”.

Глава держави підкреслив, що і сьогодні питання збереження українського суверенітету є актуальним для країни. Тому він переконаний, що необхідно особливо дбати про українську історію, мову. “Наша історія – це тема нашого суверенітету, тема української мови – це тема нашого суверенітету”, - наголосив він.

Як повідомлялося, інформація про начебто продаж в Україні ляльок А.Гітлера безпосередньо дітям була перекручена російськими центральними каналами. Дана неправдива інформація була поширена без перевірки і посилань на першоджерела багатьма провідними світовими засобами масової інформації, зокрема, BBC, DPA, Daily Mail та іншими.

Як показав проведений УНІАН моніторинг закордонної преси, на сьогодні ряд іноземних ЗМІ вже спростували інформацію про нібито продаж в Україні дітям ляльок А.Гітлера. Зокрема, спростування вийшли в World Students Press Canada, The Trumpet, Wikinews та інших медіа. Водночас жоден з провідних закордонних ЗМІ досі не спростував інформацію, що суттєво зашкодила іміджу України в світі.