Єпископ Київського патріархату звершив ”земний суд” над священиком УАПЦ

Колишній єпископ Одеський і Балтський Української автокефальної православної церкви Яків (МАКАРЧУК), а нині священник УПЦ Київського Патріархату побив священика УАПЦ, ветерана війни в Афганістані отця Ярослава (БУГРИНЦЯ). Про це повідомляє офіційний сайт Патріархії УАПЦ.

Як зазначається у повідомленні, єпископ Яків у присутності працівників міліції та членів громади вірних УАПЦ завдав священику два удари в обличчя, а після цього заявив: «Це я вершу земний суд».

Побиття сталося біля храму Юрія Переможця, який рішенням суворовського районного суду Одеси був повернений Українській Автокефальній Православній Церкві. Тривалий час його займали представники УПЦ КП.

Єпископа Якова працівники міліції затримали і відвезли до Хаджебеєвського райвідділу міліції. “Проте через дві години він знову з’явився біля приміщення храму і почав погрожувати, що вірних УАПЦ «будуть викидати працівники спецпідрозділу «Беркут», - йдеться у повідомленні.

Протоієрей Ярослав нині госпіталізований до одеської лікарні з діагнозом струс мозку. Коментуючи, в інтерв’ю прес-службі УАПЦ отець Ярослав висловив подив з приводу поведінки єпископа Якова: «Я думаю, що я не перший священик якого він побив. У таких випадках він колись використовував навіть лопату. Цього разу його нахабство вразило. Він вдарив мене в обличчя привселюдно, при працівниках міліції, адвокатах, при священиках і прихожанах. Після цього було б правильно відмовитись від виконання обов’язків єпископа. Це ганьба. У нього краще б вийшло бути боксером, чи у кримінальній бригаді».

Благочинний УАПЦ в Одесі протоієрей Костянтин (ПОЛІКОПА) назвав «антилюдським» факт побиття єпископом УПЦ КП Яковом священника УАПЦ отця Ярослава і висловив надію, що його поведінка «буде належним чином оцінена працівниками правоохоронних і судових органів».

«Можу також висловити переконання, що таким єпископам не місце у церковному вівтарі», - вважає отець Костянтин.