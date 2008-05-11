Повстанці з боями прорвалися в столицю Судану

Суданські повстанці в суботу з боями прорвалися в столицю - місто Хартум, повідомляє агентство Рейтер. Це перше офіційне підтвердження бойовиків щодо атаки на столицю.

"На даний момент ми намагаємося взяти Хартум під контроль", - повідомив командир повстанського "Руху за справедливість і рівноправ`я" (ДСР) Абдель Азіз Нур.

За даними кореспондента CNN, в місті триває бій. Звуки важкої канонади у суботу було чути також у західних околицях столиці. Суданське військове командування відрядило до передмістя Хартума, звідки чути постріли, вертольоти і підрозділи солдатів. Як повідомив агентству по телефону мешканець західного передмістя Хартума, тут дуже сильно стріляють.

Відомо, що урядові війська напередодні і в суботу вели важкі бої з дарфурськими бойовиками в провінції Північний Кордофен поблизу Хартума.

Довідка. Громадянська війна в провінції Дарфур, де урядові сили і підвладні їм загони протистоять численним повстанським угрупованням, триває з лютого 2003 року. За цей час, за даними ООН, загинули сотні тисяч чоловік, більше 2,5 мільйонів стали біженцями.

Усі раунди мирного врегулювання, організовані в минулі роки з ініціативи ООН і Афросоюзу (АС), закінчувалися безрезультатно.

Державне підприємство МО України “Українська авіаційна транспортна компанія” в 2007 р. виконувало авіаційні перевезення миротворчих контингентів ООН до Дарфура.

У січні цього року заступник Генерального секретаря ООН повідомив, що Організація Об`єднаних Націй веде переговори з Україною про можливе перекидання в суданську провінцію Дарфур вертольотів тактичного призначення. За його словами, процес розгортання Змішаної операції Африканського союзу — ООН в Дарфурі (ЮНАМІД) ускладнюється браком спеціальних транспортних підрозділів і авіаційних засобів.