Україні до безвізового режиму з ЄС - як до неба пішки?

Голова представництва Європейської Комісії в Україні Ієн БОУГ вважає, що запровадження безвізового режиму між Україною і Європейським Союзом є далекою перспективою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.БОУГ сказав під час політичних дебатів в рамках святкування Дня Європи.

«Я мушу визнати, що це поки що досить далека перспектива, не можна сподіватися, що це буде у ближчому майбутньому», - сказав він.

І.БОУГ також зазначив, що угода про спрощення візового режиму укладена між Україною і ЄС працює «не досконально, але досить добре».

Він нагадав, що українська влада ініціювала розпочати переговори про запровадження безвізового режиму з Європейським Союзом ближчим часом. За його словами, це визначено в угоді про спрощення візового режиму, як перспективна ціль.