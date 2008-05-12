Горбачов застерігає Росію від різких заяв на адресу України

Михайло Горбачов вважає, що російські власті мають бути обережнішими в своїх заявах відносно України. Перший президент СРСР відреагував на заяви Юрія Лужкова про те, що Севастополь має бути повернений Росії.

"Ми повинні дуже дбайливо ставитися до наших відносин з братнім українським народом, - відзначив він. - Треба робити все так, щоб відносини з українським народом не погіршувалися, а поліпшувалися", заявив Горбачов в інтерв`ю «Эхо Москвы».Політик додав, що проблеми у відносинах з Україною "його зачіпають і турбують".

"Я весь час думаю над цим", - сказав перший президент СРСР.