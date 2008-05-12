СБУ заборонила Лужкову в`їзд в Україну

Служба безпеки України заборонила меру Москви Юрію ЛУЖКОВУ в`їзд на територію нашої держави.

Про це УНІАН повідомила начальник прес-служби СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

За її словами, у зв`язку з тим, що громадянин Російської Федерації Ю.ЛУЖКОВ недоброчинно поставився до попередження СБУ щодо неприпустимості вчинення дій, які спричиняють шкоду національним інтересам України та її територіальній цілістності, відсьогодні меру Москви заборонено в`їзд до України.

Як зазначила М.ОСТАПЕНКО, зараз СБУ з`ясовує усі обставини провокаційних висловлювань Ю.ЛУЖКОВА у Севастополі 11 травня у зв`язку з можливою його причетністю до відмивання "брудних коштів" на території Севастополя.

СБУ також винесла попередження депутату Держдуми Росії Костянтину ЗАТУЛІНУ щодо недопущення недоброзичливих публічних заяв, які суперечать національному законодавству України.

Водночас СБУ висловлює вдячність політичним силам і громадським організаціям, які виступили на захист національного суверенітету України.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня у Сімферопольському аеропорту Ю.ЛУЖКОВУ, відомому своїми заявами про приналежність Криму та Севастополя до Росії, співробітники СБУ вручили письмове попередження щодо недопущення протиправних дій.

11 травня, виступаючи у Севастополі на концерті з нагоди 225-ї річниці застування ЧФ РФ, Ю.ЛУЖКОВ заявив, що питання про Севастополь «залишилося невирішеним».

Ю.ЛУЖКОВ наголосив: «Севастополь в 1948 році був виділений як місто, яке увійшло до підпорядкування державі. У 1954 році Севастополь не увійшов до числа тих областей, тих територій, які Микита Хрущов передав Україні. І ми говоримо про те, що це питання залишилося невирішеним, ми його вирішуватимемо. Ми його вирішуватимемо на користь тієї правди, на користь тих державних позицій, і того державного права, які має Росія по відношенню до своєї військової-морської бази – Севастополя».

Ю.ЛУЖКОВ також повідомив присутніх, що «як гостинний подарунок» він одержав папір від Служби безпеки України, яка попередила, щоб він мовчав. «Як ви вважаєте - правильно мовчати? Ми не мовчимо. Ми говоримо правду. Ми не хочемо розколу між нашими державами, але ми хочемо цю правду говорити, і щоб ця правда була основою нашого ставлення до того, що відбувається між нашими державами», - сказав московський мер.