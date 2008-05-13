Українська Гельсінська спілка проводить всеукраїнську акцію „Проти катувань”

Правозахисники продовжують регулярно отримувати повідомлення про катування та жорстоке поводження у відділках міліції, слідчих ізоляторах, колоніях і тюрмах. Такі повідомлення регулярно з`являються в засобах масової інформації.

Проте, як правило, на такі випадки відсутня належна реакція правоохоронних органів. Абсолютна більшість перевірок прокуратури закінчується відмовою у порушенні кримінальної справи. Посадові особи чомусь переконані, що травми і ушкодження, які отримують люди в державних установах виникають виключно з необережності самих постраждалих.

Ефективного належного розслідування випадків катувань і жорстокого поводження не проводиться. Число жертв катувань постійно збільшується. Відповідальні за це особи не несуть покарання.

Українська Гельсинська спілка з прав людини запрошує всіх взяти участь в заходах, присвячених Міжнародному Дню проти катувань (26 червня).

По всій країні будуть проводитися різноманітні заходи, програма яких поступово буде з`являтися на цьому сайті.

У Києві УГСПЛ планує:

- проведення круглого столу за участю представників правоохоронних органів і правозахисників

- проведення прес-конференції

З 14 до 16 години пройде пікетування Генеральної та інших прокуратур по всій країні з вимогами провести швидке та ефективне розслідування повідомлень про катування та жорстоке поводження. Під час пікетів до прокуратури буде передана інформація про факти про катування, що отримані та перевірені правозахисниками.

Про підтримку акції вже заявили організації у Львові, Луганську, Харкові, Сєвєродонецьку та інших містах.

З усіх питань щодо проведення акції звертатися до УГСПЛ за тел. (044) 4174118:

Контактна особа - Володимир Яворський, виконавчий директор УГСПЛ.

Акція є не політичною та не прибутковою. Участь політичних партій та їхніх осередків в акції не допускається.