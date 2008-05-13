Ющенко у Вільнюсі закликав визнати Голодомор геноцидом

Україна докладе всіх зусиль, щоб Голодомор 1932-33 років було визнано геноцидом українського народу в усьому світі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО, виступаючи на відкритті експозиції «Страчені голодом: невідомий геноцид українців» про Голодомор в Україні 1932-33 рр. у Литовському музеї жертв геноциду у Вільнюсі.

Президент України нагадав, що вже 14 парламентів, в тому числі й литовський, визнали голодомор геноцидом. Він подякував за таку позицію литовській стороні.

Також Президент висловив подяку за відкриття сьогоднішньої експозиції.

«Ми надзвичайно високо цінуємо сьогоднішнє відкриття в столиці Литви експозиції про голодомор в Україні. В цій виставці ми бачимо прояв солідарності, вияв співчуття, підтримку і знак щирої поваги до історії нашого народу», - сказав Президент.

Говорячи про голодомор в Україні, про його штучний характер і про кількість жертв, В.ЮЩЕНКО поставив знак рівності між сталінізмом, гітлеризмом, нацизмом і більшовизмом, зауваживши, що у них одна природа.

Президент України зауважив, що литовцям також відомо, що таке терор. Він нагадав, що в грудні цього року весь світ буде відзначати 60-річчя загальної декларації прав людини.

«Ми закликаємо вшанувати пам’ять жертв усіх злочинів тоталітаризму. Ми солідарні з ініціативою Литовської Республіки про необхідність оцінки Європейським Союзом тоталітарної спадщини 20-го сторіччя», - підкреслив В.ЮЩЕНКО. За його словами, трагедії, які пережили український та литовський народи, мають стати застереженням для всього людства. «Тільки об’єднавши наші зусилля, ми зможемо убезпечити світ від повторення цих жахливих, людоненависницьких злочинів», - підкреслив Президент України.

Як повідомили УНІАН у Фонді «Україна 3000», виставка «Страчені голодом: невідомий геноцид українців» створена з метою донесення до світової спільноти правди про Голодомор 1932-1933 років в Україні. Вона уже була представлена у Брюсселі, Берліні, Женеві, Вашингтоні, її побачили в усіх областях України. Характерною особливістю виставки є підтвердження документальних архівних фактів про цей страшний злочин тоталітарного режиму свідченнями очевидців, які пережили Голодомор 1932-33 років.

Виставка поділена на чотири тематичні частини. Перша частина – «Україна до Голодомору» – розповідає про природні багатства нашої країни, аби підкреслити штучність створеного голоду. Друга частина говорить про чинники та причини Голодомору, головна з яких – прагнення Сталіна і його поплічників знищити національний дух українців. Третя частина розкриває механізм вчинення Голодомору, а четверта розповідає про міжнародне визнання цієї трагедії українського народу.

Виставка експонуватиметься у Музеї жертв геноциду до кінця травня.