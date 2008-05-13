У Москві хочуть ввести «карту гостя»

Так звану "карту гостя" можуть ввести в столиці до осені, заявив заступник мера в уряді Москви Валерій Виноградов в інтерв`ю "Російській газеті", опублікованому вчора.

За допомогою "картки гостя" місто зможе простежити за всім, що відбувається з гастарбайтером з моменту перетину ним кордону. «Перша відмітка в аеропорту або на вокзалі, потім у момент постановки на облік в по Москві, далі - проходження медичного огляду при працевлаштуванні і так далі», - сказав В.Виноградов. Він підкреслив, що вся інформація вноситься до чіпа картки. «У результаті влада буде точно знати, скільки мігрантів в Москві і чим вони займаються. Та й самі гості відчують себе впевненіше».

Радіо Ера